Einen Antrag Monsantos auf einen neuen Prozess wies Richterin Suzanne Ramos Bolanos am Montag (Ortszeit) in San Francisco ab. Sie will die in einem früheren Urteil verhängten Schadenersatzzahlungen aber stark senken. Statt der im August von einer Geschworenenjury beschlossenen insgesamt 289 Millionen Dollar hält Bolanos eine Entschädigung von nur 78 Millionen Dollar (68 Mio Euro) für angemessen. Der Kläger Dewayne "Lee" Johnson muss bis zum 7. Dezember mitteilen, ob er weniger Geld akzeptiert. Falls nicht, würde das Strafmaß doch noch in einem weiteren Prozess neu verhandelt werden.



Bayer will das revidierte Schadenersatzurteil anfechten. Die deutliche Reduzierung des Strafschadenersatzes durch das Gericht sei "ein Schritt in die richtige Richtung", doch sei man nach wie vor überzeugt, dass das Urteil im Widerspruch zu den im Prozess vorgelegten Beweisen stehe, teilte der Dax-Konzern mit. Dass der Schuldspruch angesichts zahlreicher weiterer US-Klagen gegen Monsanto ein schlechtes Omen ist, machte sich auch an der Börse bemerkbar - die Bayer-Aktie brach zeitweise um rund zehn Prozent ein. Nach einer Anhörung vor anderthalb Wochen hatte Richterin Bolanos dem Konzern zunächst noch große Hoffnung gemacht, das Urteil zu kippen.