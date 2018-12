Das Kegelrobbenbaby "Trudi".

Quelle: Dr. Peter Lienau/Seehundstation/dpa

Das von seiner Mutter verlassene Kegelrobbenbaby Trudi wird in der Seehundstation im ostfriesischen Norden-Norddeich gepflegt. Zuvor war das Jungtier vor zwei Wochen am Strand der Insel Juist gefunden worden. Für erste Untersuchungen kam es zunächst in Quarantäne, wie ein Sprecher der Seehundstation sagte.



Über Weihnachten wollen die Mitarbeiter Trudi nun aufpäppeln, um sie später wieder in die Freiheit zu entlassen. Kegelrobben bringen ihre Jungen in den Wintermonaten zur Welt.