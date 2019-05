Und wenn schon nicht die gesamte Regierung verlegt wird, dann zumindest ein Teil. Rund um die Welt müssen derzeit Tausende Beamte Kisten packen, weil ihre Staaten regionale Ungleichgewichte beseitigen wollen: in Dänemark, in Norwegen, in Mexiko, in Südkorea, in Malaysia. Überall geht es in kleinere Städte. Erleichtert wird dies dadurch, dass sich die Kommunikation geändert hat. Man muss sich auch in der Regierungsbürokratie nicht mehr sehen. Mails und Videokonferenzen tun es in vielen Fällen auch. Zudem ist das Provinzleben oft billiger.