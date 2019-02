Der Absturz kam ohne Vorankündigung. Innerhalb weniger Minuten rauschten Aktien von Wirecard in den Keller. Minuten, in denen sich ein Börsenwert von rund fünf Milliarden Euro in Luft auflöste. Es war ein Tag Ende Januar, als die angesehene Wirtschaftszeitung "Financial Times" von Unstimmigkeiten schrieb. Der erhobene Vorwurf: Ein Mitarbeiter des Unternehmens in Singapur soll Umsätze fingiert, also die Zahlen des Unternehmens geschönt, und dabei auch gleich Geld rein gewaschen haben.