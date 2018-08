Die Idee kam gut an bei Online-Kollegen, die virtuelle Casinos für Glücksspiele aufbauten oder Pornografie anboten. Auch heute gibt es noch Kunden in diesem Bereich, allerdings ist ihr Anteil mittlerweile gering. Nach rasantem Wachstum vor allem in den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen zu einem etablierten Zahlungsabwickler gemausert: Von Überweisungen, dem Bereitstellen ganzer Konten und deren Online-Services, bis hin zu mobilem Bezahlen über Apps in Smartphones: Wirecard bietet moderne Technologie - und das haben auch Anleger an der Börse gemerkt.