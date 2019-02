Auch in diesem Fall ist noch nicht ganz klar, was wirklich vorgefallen ist. Doch es gibt wieder einmal Hinweise darauf, dass Wirecard einmal mehr ins Fadenkreuz von Spekulanten geraten sein könnte. So hat die Staatsanwaltschaft München ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der Marktmanipulation ausgeweitet. Aufgrund einer Strafanzeige gegen einen Journalisten der "Financial Times" werde dieser nun als Beschuldigter geführt. Die Zeitung hatte Ende Januar und danach Artikel veröffentlicht, in denen über Fehlverhalten von Wirecard-Mitarbeitern in Singapur geschrieben wurde. Daraufhin krachte der Börsenkurs in den Keller.