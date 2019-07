Im 19. Jahrhundert begründete der deutsche Arzt Samuel Hahnemann die Homöopathie. Das Prinzip lautet: "Heile Ähnliches mit Ähnlichem". Stoffe, die in großen Mengen Krankheiten auslösen, sollen in verdünnten Kleinstdosen die Beschwerden lindern. So kann - der homöopathischen Lehre zufolge - eine Zwiebel tränende Augen heilen, etwa bei Heuschnupfenpatienten. Der Wirkstoff wird dabei extrem verdünnt - vom Verhältnis 1:10 bis nahezu unendlich. Eingenommen werden die Mittel meist in Form von kugelförmigen Globuli.