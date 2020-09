Die Logos von Google, Amazon und Facebook. Archivbild

Quelle: Stefan Jaitner/dpa

Das Ringen um eine stärkere Besteuerung von Internetriesen wie Google oder Facebook beschäftigt heute die EU-Wirtschaft- und Finanzminister. In Brüssel ziehen sie Zwischenbilanz zur Arbeit in der OECD an einer Digitalsteuer.



Ein weiteres Thema des Ministerrats ist der "Green Deal", mit dem die EU bis 2050 "klimaneutral" gemacht werden soll. Dabei sollen bis 2030 eine Billion Euro an Investitionen mobilisiert werden. Die Minister wollen die wirtschaftlichen und finanziellen Aspekte der Pläne besprechen.