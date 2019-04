Gerade in den südeuropäischen Ländern verliert die Konjunktur an Kraft, Italien rutscht sogar in die Rezession Branchenanalyst Peter Fuß

Dieser Trend allerdings zeigt sich mittlerweile auch andernorts: So hat der europäische Verband der Autohersteller ACEA bekannt gegeben, dass die Zahl neu zugelassener Fahrzeuge in Europa im März um 3,9 Prozent eingebrochen ist. Das ist ein deutlicher Rückgang – und der siebte in Folge. "Gerade in den südeuropäischen Ländern verliert die Konjunktur an Kraft, Italien rutscht sogar in die Rezession", sagte Branchenanalyst Peter Fuß von der Unternehmensberatung EY.