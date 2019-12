Das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in Brandenburg. Symbolbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Wirtschaft kritisiert den Regierungskurs beim Kohleausstieg. Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Energieverbandes BDEW, sieht den Konsens in der Kohlekommission in Gefahr. Der Wirtschaft würden immer wieder Steine in den Weg gelegt. Industriepräsident Dieter Kempf forderte, dass der Bericht der Kommission noch 2019 in ein Gesetz gegossen wird.



Die Regierung hatte zugesagt, die Empfehlungen der Kommission eins zu eins umzusetzen. Sie streitet aber immer noch über einen Gesetzentwurf.