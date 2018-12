Das EU-Afrika-Forum tagte in Wien.

Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Afrika bedeutet in den Augen vieler Europäer immer noch Armut, Krankheit und Migration. Das soll sich ändern. Unter dem Eindruck der wachsenden Bevölkerung dort will die EU mit den afrikanischen Staaten Beziehungen auf Augenhöhe pflegen und die Wirtschaft ankurbeln.



Es sei nicht mehr angemessen, von einem Geber-Nehmer-Verhältnis zu reden, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim EU-Afrika-Forum in Wien. Er forderte mehr Investitionen europäischer Unternehmen in Afrika.