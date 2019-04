Der Europadirektor des IWF, Poul Thomsen.

Der IWF will höhere Löhne und Gehälter in Deutschland. Nicht schnell genug gestiegene Löhne seien der Hauptgrund für den großen Handelsbilanzüberschuss Deutschlands, sagte der Europadirektor des IWF, Thomsen, bei einer Tagung der Organisation.



Finanzminister Scholz hat dagegen vor einem Schwarzmalen der wirtschaftlichen Lage gewarnt. Er wies Forderungen nach Konjunkturprogrammen zurück. Zwar habe sich das Wachstum in Deutschland verlangsamt. "Aber es ist unverändert ein Wachstum."