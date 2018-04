Mexiko ist bereits mit 45 Ländern durch ein Freihandelsabkommen vernetzt. Vor gut einem Monat hat es sich zudem mit 10 weiteren Partnern dem CPTPP – dem umfassenden und progressiven Abkommen für transpazifische Partnerschaft – angeschlossen. Ein klares Signal in Richtung Washington. Auch mit der Europäischen Union geht es voran. Das Globalabkommen mit Mexiko soll in Kürze modernisiert werden. Deutschland ist heute bereits für Mexiko der wichtigste Handelspartner in der EU. Investitionen aus Deutschland leisten zudem einen wichtigen Beitrag für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes. "Und sind so auch ein Schlüssel zum Wohlstand in Mexiko“, sagt Mexiko-Expertin Göldner.