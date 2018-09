Serverzeile im neuen SAP-Rechenzentrum in Walldorf. Quelle: Uli Deck/dpa

Deutsche Firmen haben auch vier Jahre nach der NSA-Affäre noch Vorbehalte gegen die Datenlagerung im Ausland. Insbesondere der deutsche Mittelstand lege Wert darauf zu wissen, wo seine Daten lagern, sagte Jürgen Burkhardt, Leiter der SAP-Rechenzentren weltweit.



Trotz der in Deutschland vergleichsweise hohen Stromkosten kommen die IT-Firmen deshalb nicht umhin, hierzulande Rechenzentren zu betreiben. SAP habe deshalb gerade ein neues Rechenzentrum an seinem Stammsitz in Walldorf gebaut.