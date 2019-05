Das erkennt auch Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING an: "Wir sind in Europa einfach in vielen Bereichen ins Hintertreffen geraten. Schauen Sie auf die Plattform-Ökonomie, die Altmaier in seinem Papier auch nennt. Da sind vor allem die USA und China führend, bei künstlicher Intelligenz sieht das ähnlich aus. Da macht es für mich schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie man hier wieder den Anschluss findet".



Die Diskussion jedenfalls ist in vollem Gange. Der Zwischenstand lautet: Die deutschen Unternehmen sehen sich stark positioniert - aus eigener Kraft. Deswegen brauchen sie keine Sonderbehandlung. Was sie brauchen, sind geeignete Rahmenbedingungen, um ihre Waren "Made in Germany" auch künftig in alle Welt verkaufen zu können.