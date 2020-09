Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den baltischen Staaten ausgesprochen. Estland, Lettland und Litauen seien bei der Digitalisierung und im Start-up-Bereich führend in Europa, sagte er am Freitag bei einem Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga.



"Wir sollten Bereiche identifizieren, in denen wir kooperieren können", sagte Altmaier. Dazu habe er eine Delegation lettischer Minister nach Berlin eingeladen.