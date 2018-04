"In der Gesamtschau ist die deutsche Industrie mit dem Koalitionsvertrag unzufrieden", erklärte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. Beim Geldausgeben bestehe "eine klare Schieflage in Richtung Umverteilung anstatt in Zukunftssicherung", kritisierte Kempf. In der Steuerpolitik fehle trotz guter wirtschaftlicher Lage "der Mut zu spürbaren Entlastungen und zu Strukturreformen", erklärte der BDI-Präsident. Deutschland müsse sich dringend dem internationalen Steuerwettbewerb stellen. "Wir vermissen ein klares Bekenntnis zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung", fügte der BDI-Präsident hinzu. Die steuerlichen Anreize für die Gebäudesanierung seien "kraftlos und zu wenig substanziell". Auch in der Digitalisierung sei "der große Wurf nicht erkennbar".