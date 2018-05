München ist in einem Städteranking sehr weit vorne. Quelle: Peter Kneffel/dpa

In Deutschland sind gut aufgestellte Großstädte vor allem im Süden zu finden. Das besagt ein Städteranking von "Wirtschaftswoche" und Immobilien-scout24.



München liegt erneut bei der Wirtschaftskraft an der Spitze, vor Ingolstadt, Stuttgart, Erlangen und Frankfurt am Main. Besonders dynamisch entwickelten sich Ingolstadt, München sowie Berlin. Die Hauptstadt schob sich deutlich nach vorn. Am besten für die digitale Welt aufgestellt ist erneut Darmstadt, gefolgt von München und Erlangen.