BDI-Chef Dieter Kempf will sich gegen Extremismus stemmen. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Wirtschaft und Gewerkschaften in Deutschland wollen sich gemeinsam gegen Extremismus und Rechtspopulismus stemmen. "Wir sind eine offene Gesellschaft", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, in Meseberg. Dort hatten sich Teile des Bundeskabinetts mit Spitzenvertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften getroffen.



"Wir müssen uns klar abgrenzen von einigen Vorkommnissen, wie wir sie in Chemnitz gesehen haben", mahnte Kempf.