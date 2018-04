Dietmar Woidke (SPD) fordert mehr Impulse vom Bund. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Vor dem Treffen der Ost-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eine Stärkung der Wirtschaft und Infrastruktur in den neuen Ländern gefordert.



"Die fast flächendeckende Strukturschwäche der ostdeutschen Länder muss nachhaltig überwunden werden, damit sie nicht endgültig zementiert wird", sagte er. So müssten Forschung und Entwicklung gestärkt und größere Städte besser an den Fernverkehr der Deutschen Bahn angebunden werden.