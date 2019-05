Wolfgang Kubicki wurde als FDP-Vize wiedergewählt.

Das rückläufige Wirtschaftswachstum wird laut FDP-Vize Wolfgang Kubicki bei den Wahlen in Europa und in Ostdeutschland eine wesentliche Rolle spielen. Die Menschen begännen, Sorge um ihre Arbeitsplätze und ihre Zukunft zu haben, sagte er am Rande des FDP-Parteitages.



Ein weiteres Thema besonders im Osten sei die Integration. "Das dürfen wir nicht der AfD überlassen", sagte er. Kubicki geht davon aus, dass die FDP in Thüringen, Brandenburg und Sachsen wieder in die Landtage zurückkehren werde.