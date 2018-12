Der baden-württembergische CDU-Landeschef Thomas Strobl.

Nach der knappen Niederlage von Friedrich Merz bei der Wahl zum CDU-Bundesvorsitz dringt der baden-württembergische Landesverband auf neue Akzente der Union in der Wirtschafts- und Migrationspolitik. Knapp die Hälfte der Delegierten auf dem Bundesparteitag hätte ihre Erwartungen in den Kandidaten Merz projiziert, sagte CDU-Landeschef Thomas Strobl in Stuttgart.



"Diese Erwartungen müssen sich auch in der Arbeit der CDU Deutschland widerspiegeln - und zwar möglichst schnell", forderte Strobl.