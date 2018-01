Für die Industrie bemängelte BDI-Präsident Dieter Kempf zudem: "Bei der Digitalisierung präsentieren die Sondierer zu wenig." Generell fehle die Vision, in welche Richtung eines neue große Koalition das Land führen wolle. Bankenpräsident Hans-Walter Peters sieht die Regierung insbesondere in der Steuerpolitik in einigen Bereichen auf dem Holzweg. Das gelte etwa für das Vorhaben, auf eine Abschaffung der Abgeltungssteuer hinzuwirken. Auch mit ihrem Festhalten am Ziel einer Finanztransaktionssteuer lägen die Sondierer falsch. Der High-Tech-Verband Bitkom beklagte eine fehlende Entschlossenheit bei den digitalpolitischen Themen.