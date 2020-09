Grünen-Wirtschaftexpertin Katharina Dröge. Archivbild

Auf dem Weg in eine klimafreundliche Wirtschaft suchen die Grünen den Schulterschluss mit der Industrie. Vor einem Wirtschaftskongress der Bundestagsfraktion an diesem Freitag schlagen die Wirtschafts- und Industriepolitiker ein umfangreiches Förder- und Schutzprogramm vor allem für energieintensive Branchen wie Stahl und Chemie vor.



Auch ein "Klimabeitrag", also ein Zuschlag auf Produkte dieser Branchen, gehört dazu. "Wir bieten der Industrie einen Klimapakt an", sagte Grünen-Wirtschaftexpertin Katharina Dröge.