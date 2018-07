Thyssenkrupp Stahlwerk Schwelgern in Duisburg-Marxloh. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA, China und der EU haben die Industrie- und Schwellenländer vor Gefahren für die Weltwirtschaft gewarnt. Es gebe kurz- und mittelfristige Risiken, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung beim Treffen der G20-Finanzminister in Buenos Aires.



"Dazu gehören Anfälligkeit für finanzielle Probleme, wachsende Spannungen im Bereich von Handel und Geopolitik, Ungleichheit und strukturell schwaches Wachstum, vor allem in einigen entwickelten Volkswirtschaften."