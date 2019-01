Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Archivbild

Der im Rennen um den CDU-Vorsitz unterlegene Friedrich Merz hat den Schulterschluss mit der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer betont. Er begleite mit "großer Sympathie das, was sie tut, insbesondere in der Wirtschafts- und Finanzpolitik", sagte Merz im SWR.



Zudem sei er mit ihr auch im Wahlziel einig, die CDU wieder an 40 Prozent heranzuführen. Kramp-Karrenbauer sagte im ZDF-Morgenmagazin, sie freue sich, dass Merz ihr und der Partei mit Rat und Tat zur Seite stehen wolle.