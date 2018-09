Staatssekretär Rainer Baake steht nicht hinter neuer Regierung. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Aus Enttäuschung über die Klima- und Energiepolitik will Wirtschafts-Staatssekretär Rainer Baake der neuen Großen Koalition nicht angehören. Baake schrieb an den designierten Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), von einem Staatssekretär werde erwartet, "dass er sich in Übereinstimmung mit den Politiken und Zielen der Regierung befindet".



Und weiter: "Ich kann das von mir in Zukunft nicht mehr behaupten." Daher bitte er, ihn nach der Regierungsbildung von seinen Aufgaben zu entbinden.