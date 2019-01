Containerschiff im Hafen von Qingdao, China

Quelle: ap

Ein Konzern schien in den vergangenen Jahren gegen alle schlechten Nachrichten immun zu sein: Apple. Doch das ist spätestens seit der vergangenen Woche vorbei, der Apfel ist angefressen. Der Grund liegt nicht in Kalifornien, sondern in China. "Wir haben die Stärke der wirtschaftlichen Abwärtsbewegung unterschätzt, vor allem in China", schrieb Apple-Chef Tim Cook in einem Brief an Investoren seines Börsenunternehmens.