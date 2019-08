Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Unter dem Eindruck des Handelsstreits zwischen China und den USA sowie den Unruhen in Hongkong reist Kanzlerin Angela Merkel von Donnerstag bis Samstag kommender Woche nach China. Nach Angaben ihres Regierungssprechers wird Merkel am 6. September in Peking mit militärischen Ehren empfangen.



Eine große Wirtschaftsdelegation begleitet die Kanzlerin. Merkel war zuletzt im Mai 2018 in China. Nach dem Eindruck von Beobachtern knirscht es ein wenig in den Beziehungen zwischen beiden Ländern.