Cornelißen hatte sich das so vorgestellt: Während dem Sommer 2006 ein gutes Geschäft machen und danach umsatteln. Doch die Kunden kauften Fahnen fürs Auto, Fahnen zum Tragen, Fahnen ohne Ende. "Niemand hätte gedacht, was das 'Sommermärchen' für ein Ausmaß annimmt", sagt Cornelißen. "So sind wir ins Geschäft gekommen - und geblieben." Er und sein Geschäftspartner expandierten, nahmen andere Nationen ins Flaggen-Sortiment auf, irgendwann auch andere Produkte.



Heute beschäftigt Everflag in Krefeld acht Mitarbeiter und macht in einem normalen Jahr einen Umsatz von knapp einer Million Euro. "Die großen Turniere", sagt Cornelißen, "sind aber immer noch etwas Besonderes." In einem WM-Jahr steige der Umsatz auf 1,5 Millionen Euro, rechnet der Geschäftsführer vor. "Das ist ein Drittel mehr als in einem normalen Jahr", sagt er.