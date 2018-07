Ein älteres Paar spaziert durch eine Innenstadt. Quelle: Silas Stein/dpa

Vor der Präsentation von Reformplänen zur Rente hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) das Vorhaben von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kritisiert. "Das Gros der Maßnahmen ist nicht geeignet, um treffsichere Armutsprävention zu betreiben", sagte Jochen Pimpertz, Experte für soziale Sicherung beim IW.



"Alles, was jetzt draufgesattelt wird, müssen jüngere Beitrags- und Steuerzahler zusätzlich zahlen", so Pimpertz. Heil will heute seine Pläne für ein erstes Rentenpaket vorlegen.