Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat ihren Vorstoß verteidigt, der in Bedrängnis geratenen Türkei notfalls zu helfen. "Die Wirtschafts- und Finanzkrise in der Türkei ist durch die US-Sanktionen erheblich verschärft worden und kann zur echten Bedrohung werden", sagte Nahles der "Passauer Neuen Presse".



"Das kann uns in Deutschland nicht egal sein." Zur Diskussion um mögliche finanzielle Hilfen sagte sie: "Davon habe ich nicht gesprochen, hier ist es offenbar zu freien Assoziation gekommen."