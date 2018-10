Angela Merkel mit den Präsidenten von Ruanda und Südafrika. Quelle: Axel Schmidt/Reuters/POOL/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Förderung privater Investitionen in Afrika weiter verstärken. Bei einer Wirtschaftskonferenz in Berlin versprach sie zusätzliche Mittel, um deutsche Firmen gegen politische Risiken und mangelnde Zahlungsmoral abzusichern. Zudem sollen kleine und mittlere Firmen aus Europa und Afrika unterstützt werden.



Die Konferenz solle ein Signal setzen, "dass uns an einer guten und gewinnbringenden Nachbarschaft zwischen Afrika und Europa gelegen ist", so Merkel.