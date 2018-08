Merkel und Erdogan berieten sich. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa-pool/dpa

Kanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben in einem Telefonat über internationale und bilaterale Fragen gesprochen. Dabei sei es auch um die Lage in Syrien sowie um den für den 28. September geplanten Staatsbesuch Erdogans in Deutschland gegangen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.



Nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu unterstrich Merkel bei dem Gespräch auch das deutsche Interesse an einer starken türkischen Wirtschaft.