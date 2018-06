Die staatlichen Unterstützungszahlungen für die Ärmsten der Bevölkerung betrugen - Stand Mitte des Jahres - umgerechnet bereits mehr als elf Milliarden Euro. Mit Zahlungen hatte einst schon Rohanis Vorgänger Mahmud Ahmadinedschad die Landbevölkerung für sich gewonnen. Rohani dagegen wollte die Hilfszahlungen an einzelne Personen zurückfahren und das Geld stattdessen für nachhaltige Entwicklungsprojekte nutzen. Mehdi Chaladschi, Dozent am Washington Institute for Near East Policy, stellte jüngst fest: "Die Wirtschaft ist in keinem guten Zustand."