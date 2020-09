Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Quelle: Sven Braun/dpa/Archivbild

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat seine Forderung nach Lockerungen der Kassenbonpflicht bekräftigt. In einem Brief an die Finanzminister der Länder schlage Altmaier eine Ausnahme für "sämtliche Geschäfte des täglichen Lebens vor, die einen Wert von zehn Euro nicht übersteigen", berichtet die "Bild"-Zeitung.



So sei die "Verhältnismäßigkeit der gesetzlich vorgegebenen Mittel und ihres Vollzugs derzeit nicht gewährt". Es wäre gut, wenn die Landesfinanzministerkonferenz eine Lösung fände.