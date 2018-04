Der Offshore-Windpark "Baltic 2". Archivbild Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Ökostrom-Produzenten werden nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bald ohne staatliche Unterstützung auskommen. Die erneuerbaren Energien würden in den vier bis fünf Jahren ihre Wettbewerbsfähigkeit vollständig erreichen, erklärte Altmaier auf einer internationalen Energiekonferenz in Berlin.



Dann sei Deutschland imstande erneuerbare Energien ohne zusätzliche Subventionen zu finanzieren. Die Ausbaukosten zum Beispiel für Windkraft an Land hätten sich halbiert.