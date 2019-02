Laut Altmaiers "Nationaler Industriestrategie 2030" komme für derartige staatliche Investitionen die Schaffung eines Fonds in Betracht. Die Industrie lobte viele Ansätze: es gehe darum, über acht Millionen Arbeitsplätze im In- und Ausland zu sichern.



Bei der Vorstellung der Strategie hatte er zuvor gesagt, dass er bei den Fonds-Überlegungen zur Abwehr feindlicher Übernahmen sehr von der Entwicklung beim Robotikhersteller Kuka aus Augsburg geprägt worden sei. Bei Kuka hat nun der chinesische Eigentümer Midea das Sagen. Altmaier sagte, im Wettbewerb zwischen Asien, den USA und Europa sei das Schaffen von neuen "nationalen wie europäischen Champions" notwendig. Er will die Industriestrategie nun mit Politik, Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften beraten. Am Ende soll eine neue Industriestrategie der Bundesregierung stehen.