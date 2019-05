Ich glaube, dass Europa geschlossen handeln muss, wenn es in der internationalen Handelsdiskussion seinen Interessen Gewicht verschaffen will. Wirtschaftsminister Peter Altmaier

Altmaier: Nun, wir haben, ich sage das noch einmal, vielleicht in früheren Jahren auf dieses wichtige Projekt nicht genug Aufmerksamkeit verwendet. Das hat sich geändert. Ich habe als Wirtschaftsminister mich sehr dafür eingesetzt, dass die europäische eigene Strategie für Konnektivität, für Handelswege im letzten Jahr verabschiedet werden konnte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unseren Partnern darüber reden müssen, dass auch ihre Interessen am besten gewahrt bleiben, wenn Europa gemeinsam auftritt. Das, was Italien getan hat, ist nicht verboten. Das ist das Recht eines jeden Landes, solche Vereinbarungen abzuschließen. Aber noch einmal: Ich glaube, dass Europa geschlossen handeln muss, wenn es in der internationalen Handelsdiskussion seinen Interessen Gewicht verschaffen will.