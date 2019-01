Die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission, in der neben Politikern auch Klimaschützer, Gewerkschafter, Unternehmer und Forscher saßen, hatte sich in der Nacht zum Samstag auf einen Kohleausstieg bis 2038 verständigt. Im Abschlussbericht werden 40 Milliarden Euro Hilfen für die Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg vorgeschlagen. Ein früherer Ausstieg soll 2032 geprüft werden - stimmen die Betreiber zu, ist auch ein Ende 2035 möglich.



Bis Donnerstag werde alles mit den Ministerpräsidenten, aber auch mit den vier Kommissionspräsidenten beraten, sagte Altmaier im ZDF. "Dann werden wir einen Plan vorlegen für die notwendigen Gesetze", betonte der Minister. Er bezeichnete den Kompromiss als "Riesenfortschritt" - zum einen weil in betroffene Reviere investiert und das Klima geschützt werde, aber auch weil es für Wirtschaft und Verbraucher bezahlbar bleibe. "Und das ist glaube ich etwas, was die Wenigsten erwartet hätten."