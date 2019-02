Altmaier nennt das, was er tut, Ordnungspolitik: In der Tradition Ludwig Erhards müsse der Staat den Rahmen schaffen, in welchem sich wirtschaftliche Tätigkeit entfalten kann. Von daher sagt auch der Wirtschaftsminister: Lasst die Unternehmen in Ruhe. Doch sein Konzept bestätigt dies nicht. Natürlich gibt es auch deutsche Firmen, die es gern sähen, von Berlin gepäppelt und bemuttert zu werden - die besonders Erfolgreichen sind es aber nicht. Eine SAP oder BASF braucht keinen staatlichen weißen Ritter. Und Thyssenkrupp, von Altmaier ebenfalls erwähnt, lagert seine Stahlsparte gerade aus in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der indischen Tata, wohlwissend, dass dies keine in Deutschland überlebensfähige Zukunftstechnologie ist.