Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig sieht in den Ausschreitungen von Chemnitz einen Nachteil für den Wirtschaftsstandort Sachsen. "Das ist ein Schaden, der entstanden ist", sagte der SPD-Politiker in Dresden. Bei Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten sei Verunsicherung spürbar.



Die Sachsen könnten nun aber dafür sorgen, dass daraus kein irreparabler Schaden werde. "Ich möchte, dass wir uns zu einem Land entwickeln, von dem man sagt: Die haben 2018 was verstanden."