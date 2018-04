Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) ist derzeit in den USA. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich im Streit um US-Zölle auf Stahl und Aluminium zuversichtlich gezeigt, eine Lösung zu erreichen. Beide Seiten seien überzeugt, dass die Gespräche in dieser Woche intensiviert werden müssten, sagte Altmaier nach einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Wilbur Ross in Washington.



Altmaier will am Dienstag den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen. Ziel sei es "ein Abgleiten in einen schweren Handelskonflikt" zu verhindern.