Benjamin Netanjahu ist Ministerpräsident von Israel. Archivbild Quelle: Abir Sultan/EPA Pool/AP/dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump vor den am Montag in Kraft tretenden Wirtschaftssanktionen gegen den Iran gedankt. Seit Jahren fordere er, "Sanktionen wieder vollständig gegen das mörderische Terrorregime Irans zu verhängen, das die ganze Welt bedroht".



Die Wirkung der ersten Sanktionen sei bereits spürbar, "der Rial (nationale Währung) ist abgestürzt, die iranische Wirtschaft ist rückläufig, und die Ergebnisse sind offensichtlich", so Netanjahu.