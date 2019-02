Vertreter der Wirtschaft in 10 Downing Street.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Europäische Wirtschaftsverbände haben bei einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May vor den Folgen eines ungeregelten EU-Austritts gewarnt. An dem Gespräch in London nahmen auch deutsche Vertreter teil. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel verlaufen zäh. Großbritannien verlässt Ende März 2019 die EU.



Ein Problem ist auch die Uneinigkeit im britischen Kabinett. Die Regierung ist sich beim Brexit nicht einig; einzelne Minister fahren May in die Parade.