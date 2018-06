Das BIP wird im Osten deutlich wachsen, sagt Christian Hirte. Quelle: Soeren Stache/dpa

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird im Osten und Westen in den nächsten Jahren stärker auseinanderklaffen, erwartet Christian Hirte (CDU), der Ost-Beauftragte der Bundesregierung. Grund dafür sei der starke Einwohnerschwund.



Allein in Thüringen wird nach Prognosen die Zahl der Erwerbsfähigen bis 2035 um 29 Prozent zurückgehen. Auf solche Entwicklungen müsse bei der Strukturförderung nach Ende des Solidarpakts 2019 reagiert werden, forderte Hirte.