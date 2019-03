Das Führerhaus ist vollgestopft: Zwei Tomaten, eine halbe Paprika und Möhren liegen dicht an dicht neben zwei Schnapsgläsern, Tassen, einer Zigarettenschachtel - daneben das Smartphone-Ladekabel und Instantgerichte in Tüten. Am Fenster der Tachograf, im Fußraum eine große Schüssel mit Suppe nach polnischem Rezept. In diesem Durcheinander lebt Krys. Er will seinen vollständigen Namen nicht veröffentlicht sehen. Aber er will über die Härten reden, die sein Leben als Lkw-Fahrer mitbringt.