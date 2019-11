Soziologen wie der Berliner Professor für Makrosoziologie, Steffen Mau, sprechen von einer "frakturierten Gesellschaft". Es gibt nicht "den Osten", ebenso wenig wie es "den Westen" gibt. Es gibt die, deren Biographie einen schweren Bruch in der Wende- und Nachwendezeit erhalten hat, und es gibt die, denen die Zeit neue Chancen, Ideen und Energien eröffnete.



WISO macht sich auf die Suche nach jenen Menschen, die in den späten Achtzigern dabei waren, als WISO in die (und aus der) DDR kam. Eine Spurensuche. Wo hat ihr Weg sie hingeführt? Wem eröffneten die Ereignisse neue Chancen und Horizonte? Wer wurde in ein tiefes Loch gestoßen? Herausforderung für die Elterngeneration, Startschuss für die Jungen? Wer ist geblieben, wer gegangen? Und warum?