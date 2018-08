Holzbock und Hyalomma. Quelle: Lidia Chitimia-Dobler/Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr/dpa

Funde mehrerer tropischer Zecken in Deutschland beunruhigen Forscher. In Niedersachsen und Hessen wurden in diesem Jahr einige Exemplare der Gattung Hyalomma registriert, wie die Universität Hohenheim und das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr mitteilten. Es sei zu befürchten, die Tiere könnten bei zunehmender Wärme auch hier heimisch werden.



Die Tiere sind nicht nur wesentlich größer als der hiesige Gemeine Holzbock, sie können auch Erreger anderer Krankheiten übertragen.