Wissenschaftler der «Mosaic» Expedition in der Arktis. Archivbild

Quelle: Alfred-Wegener-Institut/dpa

Wissenschaftler und Crew auf der in der Zentralarktis driftenden "Polarstern" freuen sich nach Monaten der Dunkelheit über die ersten Lichter: In der nautischen Dämmerung erleben sie Vorboten der Sonne am Himmel. Sie bleibt dabei allerdings noch hinter dem Horizont, nur ihr gestreutes Licht ist sichtbar.



"Die Sonne ist am 12. März wieder über dem Horizont", schrieb Sven Schnieder. Schnieder ist Küchenchef auf dem Forschungsschiff. "Jetzt kommen erst mal schöne Tage und man kann sein Zuhause im Hellen erkunden."